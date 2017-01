Nominiert für einen Oscar® Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Harry Block schrieb einen Bestseller über seine Freunde - jetzt sind seine besten Freunde seine ärgsten Feinde... Schriftsteller Harry Block wird seit einiger Zeit von einer zermürbenden Schreibblockade geplagt. Just zu diesem Zeitpunkt wird er zu einer Ehrung an seine ehemalige Universität gerufen. Weil er nicht alleine fahren will, trommelt er ein buntes Sammelsurium an Begleitern zusammen: Gemeinsam mit einem merkwürdigen alten Freund, einer forschen Prostituierten und seinem - eigens gekidnappten - Sohn aus gescheiterter Ehe macht sich Harry auf den Weg. Doch zunehmend holen ihn die Eskapaden der Vergangenheit in Form seiner eigenen Geschichten ein... "Nie war Woody Allen besser - gelöster, heiterer und radikaler." (Quelle: Die Zeit) In Google-Kalender eintragen