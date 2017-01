Kinowelt 18:55 bis 20:15 Dokumentation Picture Me - Tagebuch eines Topmodels USA 2009 16:9 Merken Die New Yorkerin Sara Ziff war gerade einmal 14 Jahre alt als sie von einer Frau auf der Straße angesprochen wurde, ob sie Lust hätte, als Model zu arbeiten. Eine Woche später war Sara schon auf dem Weg nach Jamaika, um auf einer Calvin Klein Modenschau erstmals über den Catwalk zu laufen. Es folgt eine dreizehnjährige Karriere als Supermodel. Sara arbeitete für alle großen Designer und Modehäuser - von Chanel, Gucci, Louis Vuitton bis Dolce & Gabanna. Sie wird das Gesicht einer großen Tommy Hilfiger Billboard-Kampagne. Sie jettet zwischen New York, Paris, Mailand und Tokyo - immer unterwegs, immer im Rampenlicht. Sara und ihr Freund Ole dokumentieren diese aufregenden Jahre mit der Kamera. Entstanden ist ein einmaliger Dokumentarfilm, der neben den glamourösen Modenschauen und eleganten Kleidern auch die harte Realität der anonymen Model-WGs, lüsternen Fotografen und der ständig hungernden immer jünger werdenden Mädchen abbildet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sara Ziff (Herself) Caitriona Balfe (Herself) Anne Bergstedt Jordanova (Herself) Karl Lagerfeld (Himself) Nicole Miller (Herself) Originaltitel: Picture Me Regie: Ole Schell, Sara Ziff Altersempfehlung: ab 12