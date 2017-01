Kinowelt 17:10 bis 18:55 Drama Dreamer - Ein Traum wird wahr USA 2005 16:9 20 40 60 80 100 Merken Früher hatte Pferdetrainer Ben Crane seine eigene Farm, inzwischen muss er für den überheblichen Stallbesitzer Palmer arbeiten, um die Familie über Wasser zu halten. Ben trainiert Vollblüter für Pferderennen, darunter auch die große Hoffnung des Stalls, die junge Stute Sonya. Doch als sich das Pferd bei einem Rennen ein Bein bricht, verlangt Palmer, das Tier sofort zu töten. Seiner Tochter Cale zuliebe widersetzt sich Ben der Anweisung und verliert prompt seinen Job. Um ihrem verzweifelten Vater zu helfen, fasst Cale einen tollkühnen Plan. Sie will Sonya gesund pflegen, damit das Pferd wieder Rennen laufen kann. Ihre entschlossene Beharrlichkeit gibt schließlich auch ihrem Vater neuen Mut. Von nun an kennen die beiden nur ein Ziel: Sonya soll beim berühmten Breeder's Cup laufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kurt Russell (Ben Crane) Dakota Fanning (Cale Crane) Kris Kristofferson (Pop Crane) Elisabeth Shue (Lily) David Morse (Palmer) Freddy Rodríguez (Manolin) Luis Guzmán (Balon) Originaltitel: Dreamer: Inspired by a True Story Regie: John Gatins Drehbuch: John Gatins Kamera: Fred Murphy Musik: John Debney