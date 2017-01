Kinowelt 15:40 bis 17:10 Komödie Lang lebe Ned Devine! GB, IRL, F, USA 1998 16:9 20 40 60 80 100 Merken Samstag ist Lottotag - auch für Jackie einen der 52 Einwohner des Dörfchen Tullymore. Aber das Schicksal ist erbarmungslos - wieder einmal geht er leer aus. Am nächsten Morgen entdeckt er, daß der Gewinner des Jackpots aus Tullymore kommt. Zusammen mit seinem Freund Michael und seiner Frau Annie organisiert er eine Party für alle Lottospieler des Örtchens. Doch selbst heftiges Nachbohren führt zu keinem Ergebnis. Da bemerkt Annie, daß einer nicht gekommen ist: Ned Devine. Jackie macht sich sofort auf den Weg und entdeckt bald, daß den alten Fischer vor lauter Freude über den hohen Gewinn der Schlag getroffen hat. Jetzt muß schnell gehandelt werden, bevor das Geld zurück in den Jackpot wandert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Bannen (Jackie O'Shea) David Kelly (Michael O'Sullivan) Fionnula Flanagan (Annie O'Shea) Susan Lynch (Maggie) James Nesbitt (Pig Finn) Maura O'Malley (Mrs. Kennedy) Robert Hickey (Maurice) Originaltitel: Waking Ned Regie: Kirk Jones Drehbuch: Kirk Jones Kamera: Henry Braham Musik: Shaun Davey