Kinowelt 10:20 bis 12:10 Drama Down came a Blackbird USA 1995 16:9 20 40 60 80 100 Merken Reporterin Helen McNulty ist vom Verlust ihres Freundes und Kollegen Jan Talbek und der Zeit in Polizeigewahrsam in Mittelamerika traumatisiert. Zurück in den USA versucht sie, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, doch schafft es nur unter Einfluss von Alkohol und Zigaretten, wieder ihrem Job nachzugehen und ihren Alltag zu bewältigen. Unter dem Vorwand der Recherche sucht sie schließlich die Psychotherapeutin Anna Lenke in deren Zentrum für Folteropfer auf. Anna hat Helens Artikel über die Erlebnisse in Mittelamerika gelesen und erkennt an der jungen Frau sofort die für Folteropfer typischen Symptome. Ihre einfühlsame Hilfe und der charmante Mitpatient Tomas Ramirez, der ihre Ängste und Psychosen aufgrund eigener Erfahrungen sehr genau zu verstehen scheint, geben Helen neue Kraft, doch dann muss sie plötzlich eine schreckliche Entdeckung über Ramirez' Vergangenheit machen. Raul Julia brilliert hier als zwielichtige Gestalt in seiner letzten Rolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Dern (Helen McNulty) Raul Julia (Tomas Ramirez) Vanessa Redgrave (Anna Lenke) Jay O. Sanders (Jan Talbeck) Cliff Gorman (Nick, der Grieche) Sarita Choudhury (Myrna) Jeffrey DeMunn (Rob Rubenstein) Originaltitel: Down Came a Blackbird Regie: Jonathan Sanger Drehbuch: Kevin Droney Kamera: Kees van Oostrum Musik: Roger Mason, Graeme Revell

