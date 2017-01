Spiegel TV Wissen 01:20 bis 02:05 Dokumentation Wohnen in Deutschland Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiert D 2014 Merken Wohnungsmarkt am Limit: In Deutschlands Metropolen steigen die Mieten auf Rekordniveau. Die Suche nach bezahlbarem Wohnraum gerät oft zur Tortur. Wohnungsbesichtigungen ähneln inzwischen eher Casting-Veranstaltungen. Davon betroffen sind nicht nur Sozialschwache. Für die meisten Deutschen ist Wohnraum inzwischen zum Luxusgut geworden. Schon treibt es die Verzweifelten zum Protest auf die Straße. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wohnen in Deutschland

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 285 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 80 Min. CSI: Miami

Krimiserie

RTL 00:55 bis 01:50

Seit 50 Min. Polizeiruf 110

Krimi

Das Erste 01:10 bis 02:43

Seit 35 Min.