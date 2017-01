Spiegel TV Wissen 17:40 bis 18:35 Reportage Will ich wissen! Von der Hautcreme zur Kultmarke D 2011 Merken Von der Hautcreme zur Kultmarke - 1911 beginnt die Erfolgsgeschichte der schneeweißen Creme mit dem Namen Nivea. Eine Ableitung des lateinischen Wortes nix, nivis: der Schnee. Mit dieser Innovation fing alles an, heute zählt die Marke zu den wertvollsten der Welt. Das aktuelle Sortiment umfasst rund 500 Produkte. Das blau-weiße Design der berühmten Dose wurde in den 1920er Jahren entwickelt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Will ich wissen!