Universal Channel 21:00 bis 21:45 Serien Royal Pains Zwei in einer Kuba-Krise (1) USA 2010 Stereo 16:9 Hank Lawson, vormals Arzt an einem New Yorker Krankenhaus und zum Sündenbock für den Tod eines Patienten abgestempelt, stellt bei einer Party in den Hamptons seine Fähigkeiten unter Beweis und darf von nun an als Hausarzt der dort ansässigen Reichen fungieren. Unterstützt wird er von seinem opportunistischen Bruder Evan, der sich selbst für ein Finanzgenie hält, und der Assistentin Divya. Außerdem sorgt die Verwalterin des örtlichen Krankenhauses, Jill Casey, dafür, dass Hank sein Augenmerk nicht nur auf die Gutbetuchten richtet. Schauspieler: Mark Feuerstein (Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan Lawson) Jill Flint (Jill Casey) Reshma Shetty (Divya Katdare) Campbell Scott (Boris Kuester von Jurgens-Ratenicz) Peter Jacobson (Alan Rider) Paola Turbay (Dr. Marissa Caseras) Originaltitel: Royal Pains Regie: Matthew Penn Drehbuch: Andrew Lenchewski, Constance M. Burge Kamera: David Tuttman Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12