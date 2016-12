ORF 1 13:55 bis 15:20 Trickfilm Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los USA 2009 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Pointenreiches drittes Abenteuer der 'Ice Age'-Helden. In einer Höhle tief unter der Eisdecke entdecken sie eine Welt, in der noch Dinosaurier leben. Faultier Sid ist einer Tyrannosaurus Rex-Mama hilflos ausgeliefert. Manni, Diego und Co. starten eine turbulente Rettungsaktion. Ein tierisches Vergnügen voll perfekt animierter Situationskomik!Die Mammuts Manni und Ellie erwarten Nachwuchs. Als Faultier Sid in einer Höhle ein verlassenes Nest findet und aus den Eiern süße Babys schlüpfen, wähnt auch er sich im Familienglück. Prompt wird er jedoch von der wütenden Tyrannosaurus Rex-Mama in eine unterirdische Welt verschleppt, wo noch die Giganten der Urzeit herrschen. Jetzt kann Sid nur noch auf die Hilfe seiner Freunde hoffen. Aber auch das durchgeknallte Wiesel Buck führt dort furchtlos den schier aussichtslosen Kampf gegen die Saurier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Otto Waalkes (Sid) Arne Elsholtz (Manni) Thomas Fritsch (Diego) Daniela Hoffmann (Ellie) Rainer Fritzsche (Crash) Michael Iwannek (Buck) Originaltitel: Ice Age: Dawn of the Dinosaurs Regie: Carlos Saldanha, Michael Thurmeier Drehbuch: Peter Ackerman, Michael Berg, Yoni Brenner, Mark Reiss Musik: John Powell