ORF 1 20:15 bis 22:10 Liebesfilm Das Schicksal ist ein mieser Verräter USA 2014 2016-12-23 01:40 Untertitel 16:9 Dolby Digital Mitreißend romantisches Drama nach dem Bestseller-Roman von Erfolgsautor John Green ('Margos Spuren'). Shailene Woodley ('Die Bestimmung', 'The Descendants') und Ansel Elgort ('Carrie'), die auch für "Die Bestimmung" gemeinsam vor der Kamera stehen, verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Schicksalshaft verbunden durch die Diagnose Krebs, suchen sie nach der Erfüllung ihrer Liebe.Die 16-jährige Hazel lebt seit drei Jahren mit der Diagnose Schilddrüsenkrebs. Ihre Sehnsucht nach einem normalen Teenager-Leben versteckt sie hinter einer Fassade aus zynischem Humor. Ihren Eltern zuliebe schließt sie sich einer Selbsthilfegruppe für krebserkrankte Jugendliche an. Dort trifft sie mit Augustus "Gus" Waters auf einen überaus charmanten Schicksalsgenossen, der mit Tatendrang und Optimismus ihr Herz im Sturm erobert. Ob ihrer Krankheit scheut Hazel davor zurück, sich auf die unerwartete Liebe einzulassen. Doch Gus lässt nicht locker und will ihr ihren größten Wunsch erfüllen. Bildergalerie Schauspieler: Shailene Woodley (Hazel Grace Lancaster) Ansel Elgort (Augustus Waters) Laura Dern (Mrs. Lancaster) Sam Trammell (Mr. Lancaster) Willem Dafoe (Peter Van Houten) Nat Wolff (Isaac) Lotte Verbeek (Lidewij Vliegenthart) Originaltitel: The Fault in Our Stars Regie: Josh Boone Drehbuch: Scott Neustadter, Michael H. Weber Kamera: Ben Richardson Musik: Mike Mogis, Nathaniel Walcott Altersempfehlung: ab 6