ORF 2 14:25 bis 15:10 Serien Grand Hotel Die unangenehme Wahrheit E 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Alicia und Julio suchen nach einem passenden Schloss für den Schlüssel, den sie in Pascuals Kleidung fanden. Als sie auf das Haus stoßen, in dem Pascuals Vater lebte und darin Cristinas Kleider finden, wird Julio bewusstlos geschlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adriana Ozores (Doña Teresa) Amaia Salamanca (Alicia Alarcón) Yon González (Julio Olmedo) Eloy Azorín (Javier Alarcón) Fele Martínez (Alfredo Vergara) Manuel De Blas (Benjamín) Pep Anton Muñoz (Ayala) Originaltitel: Gran Hotel Regie: Jorge Sánchez-Cabezudo Drehbuch: Ramón Campos, Olatz Arroyo, Daniel Castro, Ana Domínguez, Moisés Gómez Ramos, María López Castaño, G Kamera: Unax Mendía Musik: Lucio Godoy Altersempfehlung: ab 16