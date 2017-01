RTS Deux 11:15 bis 12:45 Sonstiges Le chat potté USA 2011 Merken C'était bien avant que notre mythique Chat Potté ne croise la route de Shrek. Le légendaire félin, et non moins redoutable amant, s'était alors embarqué dans un périple riche en rebondissements, avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty Alexandre Dumpty, véritable "cerveau" de l'opération. Leur objectif: s'emparer de la fameuse Oie aux ?ufs d'Or pour sauver la ville où le Chat Potté a grandi. Voici l'histoire véridique du Chat, du Mythe, de la Légende et?des Bottes! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Puss in Boots Regie: Chris Miller Drehbuch: Jon Zack, Tom Wheeler, David H. Steinberg, Brian Lynch, Charles Perrault Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 6