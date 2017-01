ORF 2 20:15 bis 21:50 Liebesfilm Rosamunde Pilcher: Wie von einem anderen Stern D 2016 Nach der Kurzgeschichte "A Fork in the Road" Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Astrophysiker Ben (Daniel Aichinger) und Supermarktkassiererin Natalie (Liza Tzschirner) mögen einander kaum kennen, gleichwohl wohnt ihrer Begegnung von Beginn an ein geheimnisvoller Zauber inne, berührend und voller Magie. Beschauliches, treffend besetztes Wohlfühl-Movie nach einer Kurzgeschichte von Romantik-Queen Rosamunde Pilcher. Seit dem Tod ihrer Eltern kümmert sich Natalie aufopfernd um ihren Bruder John. Selbst als sie seinetwegen Job und Unterkunft verliert, verzagt Natalie nicht. Kurzerhand packt sie ihre Sachen und zieht als Nanny zu Witwer Ben und dessen drei Kindern. Die Freude könnte bei dem Astrophysiker kaum größer sein, trifft die sensibel-humorvolle Natalie doch genau den richtigen Ton, um den Verlust seiner Frau wettzumachen, während Natalie in Bens Gegenwart die Sorge um John vergisst. Doch Neid und Missgunst torpedieren die zarte Annäherung zwischen den beiden. ca. 88' In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liza Tzschirner (Natalie) Daniel Aichinger (Benjamin) Saskia Valencia (Ellen) Francis Fulton-Smith (Paul) Béla Gabor Lenz (John) Elena Bin (Gwen) Leo Bilicky (Max) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Wie von einem anderen Stern Regie: Marco Serafini Drehbuch: Nikola Bock, Astrid Ruppert Kamera: Sebastian Wiegärtner Musik: Patrick M. Schmitz