"Wer einen Garten hat, lebt schon im Paradies", sagt ein Sprichwort. Doch was weiß man eigentlich wirklich - abgesehen von Tomaten, Kraut und Rüben - über diesen Lebensraum? Was geschieht dort nachts? Wie ändert sich die Tierwelt im Zuge der Jahreszeiten und wie viele "Gäste" überwintern unbemerkt direkt vor der Haustür? Modernste Aufnahmetechniken wie bewegte Zeitraffer-, Makro- und Mikro-Aufnahmen sowie Zeitlupenstudien geben faszinierende Einblicke in die pulsierenden Lebenskreisläufe, die in Gärten während eines Jahres stattfinden. Je mehr Platz der Natürlichkeit eingeräumt wird, desto mehr entfaltet sich der durch Zäune und Hecken definierte Grünraum zum Paradies für Wildtiere. Der Film zeigt, wie Feuchtbiotope, Trockensteinmauern, Hecken, Blumenwiesen oder Nützlingsquartiere auf ihre ganz bestimmte Weise komplexe Lebensräume schaffen und einer kaum wahrgenommenen Vielfalt an Tieren und Pflanzen Heimstätte bieten.

