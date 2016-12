ProSieben 20:15 bis 00:15 Show Die besten TV-Streiche by ProSieben D 2016 16:9 HDTV Merken In "Die besten TV-Streiche by ProSieben" feuert ProSieben einen verrückten TV-Streich nach dem anderen ab. Alle gedreht mit versteckten Kameras: TV-Moderator Thore Schölermann glaubt, dass ihm in seinem Ferienhaus ein Stalker auflauert und Studentin Melanie, die in einer Bäckerei jobbt, ist den Tränen nahe, weil wirklich alles schief läuft... Oh weh! Doch das war noch lang nicht alles. Gelacht wird bis zum Schluss. Mitfiebern, mitleiden, mitlachen. In "Die besten TV-Streiche by ProSieben" feuert ProSieben einen verrückten TV-Streich nach dem anderen ab. Alle gedreht mit versteckten Kameras: TV-Moderator Thore Schölermann glaubt, dass ihm in seinem Ferienhaus ein Stalker auflauert. Studentin Melanie, die in einer Bäckerei jobbt, ist den Tränen nahe, weil wirklich alles schief läuft, was schief laufen kann. Und Katrin, Inhaberin eines Beautysalons in Castrop-Rauxel wird mithilfe ihrer Kolleginnen so hinters Licht geführt, dass sie sich am Ende verzweifelt auf dem Klo einschließt. Oh weh! Doch das war noch lang nicht alles. Gelacht wird bis zum Schluss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die besten TV-Streiche by ProSieben