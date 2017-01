In dem Irrglauben, sie seien Überlebende einer tödlichen Seuche, leben Klone in einer hermetisch abgeschlossenen Kolonie. Sie ahnen nicht, dass sie nur als menschliche Organlager herhalten. Dazu wird ihnen vorgegaukelt, sie hätten in der Lotterie gewonnen und dürften auf "die Insel", den einzigen unverseuchten Ort. Als der Klon Lincoln Six Echo herausfindet, welch krankes Spiel wirklich getrieben wird, versucht er zusammen mit seiner Freundin Jordan Two Delta zu fliehen. In Google-Kalender eintragen