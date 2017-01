Der junge Tristan ist unsterblich in die Dorfschönheit Victoria verliebt. Um sie zu beindrucken, verspricht er, ihr eine Sternschnuppe zu Füßen zu legen. Dazu bricht er in das magische Königreich Stormhold auf und findet dort tatsächlich den gefallenen Stern Yvaine. Doch auch die Hexe Lamia will die Sternschnuppe, genauso wie zwei ehrgeizige Prinzen und ein mysteriöser Händler. Es beginnt eine abenteuerliche Flucht vor den Verfolgern ... In Google-Kalender eintragen