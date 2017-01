ProSieben 05:35 bis 05:55 Comedyserie The Big Bang Theory Ein Abend mit Darth Vader USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Jungs sind furchtbar enttäuscht, als sie keine Tickets für die Comic Con bekommen. Also beschließt Sheldon, seine eigene Convention zu veranstalten. Allerdings gestaltet es sich schwierig, Stargäste für sein Projekt zu gewinnen - bis er auf die Idee kommt, Darth-Vader-Stimme James Earl Jones zu stalken. Die Mädels finden ihre Freunde ziemlich kindisch und versuchen, etwas möglichst Erwachsenes zu unternehmen. Dabei langweilen sie sich jedoch zu Tode ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Dave Goetsch, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver