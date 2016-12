TV5 04:24 bis 04:27 Sonstiges Histoires de timbres Le palais des papes d'Avignon F Merken Le palais construit par les papes Benoit XII et Clément VI, les papes bâtisseurs, est le plus important palais gothique de l'Occident. Il accueille la papauté jusqu'au début du XVe siècle, avant son retour définitif à Rome. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Histoires de timbres

