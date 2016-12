Sat.1 20:15 bis 22:15 Komödie Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal USA, GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Ben Stiller führt eine außergewöhnliche Exkursion nach London an: Nachdem die lebenden Exponate im New Yorker Naturkundemuseum bei einer Feier durchgedreht sind, reist Nachtwächter Larry Daley mit ihnen ins British Museum. Dort will er sich bei Ahkmenrahs Eltern Rat holen, da die magische Tafel ihres Sohnes verrückt spielt - und somit auch die Exponate. Doch die Ausstellungsstücke im British Museum machen Larry zunächst einen Strich durch die Rechnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Stiller (Larry Daley/Steinzeitmensch) Robin Williams (Teddy Roosevelt) Owen Wilson (Jedediah) Ben Kingsley (Ägyptischer Pharao) Dan Stevens (Sir Lancelot) Ricky Gervais (Dr. McPhee) Rami Malek (Ahkmenrah) Originaltitel: Night at the Museum: Secret of the Tomb Regie: Shawn Levy Drehbuch: David Guion, Michael Handelman Kamera: Guillermo Navarro Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 6