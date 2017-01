Sat.1 08:35 bis 09:35 Reportage Auf Streife - Berlin D 2016 16:9 HDTV Merken Ein Kleinkind wird betäubt vor einem Kinderheim ausgesetzt. Das Mädchen sollte eigentlich bei seiner Babysitterin sein. Als die Polizisten die Babysitterin aufsuchen, finden sie diese ebenso betäubt vor. Was ist geschehen? - Die Polizei wird gerufen, weil ein Lehrer einen seiner Schüler mit Leuten gesehen hat, die vorgeben, dessen Eltern zu sein, was aber angeblich nicht stimmt. Die Polizisten ermitteln - und tatsächlich ist an der ganzen Sache etwas faul. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Berlin