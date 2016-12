Sat.1 17:15 bis 18:15 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 16:9 HDTV Merken Ein Mann hat sich beim Reinigen der Regenrinne schwer verletzt. Handelt es sich hier tatsächlich um einen tragischen Haushaltsunfall? Oder steckt der aufbrausende Nachbar dahinter, der mit dem Verletzten im Dauerclinch liegt? - Die Spezialisten suchen in einem Waldstück fieberhaft nach einem Pärchen, das in einem Wohnmobil eingeschlossen ist. Als sich herausstellt, dass der Notrufgeber unter Platzangst leidet und seine Frau einen Asthmaanfall bekommt, ist höchste Eile geboten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten