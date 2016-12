Sat.1 12:20 bis 13:15 Reportage Auf Streife - Berlin D 2016 16:9 HDTV Merken Eine Spaziergängerin hört im Wald schreckliche Schreie und alarmiert die Polizei. Vor Ort finden die Beamten eine blutverschmierte Frau an einen Baum gefesselt. Was ist passiert? - Die Polizei wird zu einer Mutter geschickt, deren zwei Kinder seit Wochen in der Schule fehlen. Welches schreckliche Geheimnis die alleinerziehende Mutter verbirgt, ahnen die Beamten nicht. - Die Polizisten werden zu einem Reiterhof gerufen, auf dem ein zusammengeschlagenes Mädchen gefunden wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Berlin