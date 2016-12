ProSieben 03:55 bis 05:35 Horrorfilm Cold Prey 3 N 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der elfjährige Brath wird von seinem Vater im Keller einer einsamen Hütte missbraucht. Aus Missgunst beschließt er, Jugendliche zu töten, die die Freiheiten und Freuden genießen können, die er nie hatte. Zwölf Jahre später: Eine Gruppe von Teenagern macht Urlaub in den Bergen Norwegens. In einem verlassenen Berghotel finden sie Unterschlupf. Sie rechnen jedoch nicht damit, dass in dem Hotel noch jemand wohnt. Der frühere Hotelmanager hatte einen Sohn - und der hat Mordgelüste ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ida Marie Bakkerud (Hedda) Julie Rusti (Siri) Kim S. Falck-Jørgensen (Anders) Pål Stokka (Magne) Arthur Berning (Simen) Sturla Rui (Knut) Terje Ranes (Einar) Originaltitel: Cold Prey 3 Regie: Mikkel Brænne Sandemose Drehbuch: Peder Fuglerud, Lars Gudmestad Kamera: Ari Willey Musik: Magnus Beite Altersempfehlung: ab 18

