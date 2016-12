ProSieben 14:55 bis 17:05 Abenteuerfilm Die drei Musketiere GB, D, F 2011 Frei nach Alexandre Dumas 2016-12-26 02:20 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einer für alle! Alle für einen! Frankreich im 17. Jahrhundert: D'Artagnan hat genug vom trostlosen Dasein in der Provinz und bricht kurzerhand nach Paris auf. Sein größter Wunsch ist es, ein Musketier zu werden. Nach einigen mehr oder weniger unfreiwilligen Prüfungen verbünden sich die drei wohl bekanntesten Musketiere Athos, Aramis und Porthos tatsächlich D'Artangnan. Zu viert versuchen sie mit aller Macht, den drohenden Krieg zwischen Frankreich und England zu verhindern ... Zu Beginn des 17. Jahrhunderts macht sich der junge Hitzkopf D'Artagnan auf den Weg nach Paris, um sich wie einst sein Vater den königlichen Musketieren anzuschließen. Allerdings ist das Landei so unklug, sich gleich nach der Ankunft in der Großstadt sofort eine Menge Ärger einzuhandeln. Da er allerdings fast im Alleingang 40 Gardisten des Kardinals unter ihrem grausamen Anführer Rochefort in die Flucht schlägt, nehmen ihn die legendären drei Musketiere Athos, Porthos und Aramis in ihre Gemeinschaft auf. Die ruhmreichen Drei sind zwar indessen in den Ruhestand geschickt worden, dennoch bekommen sie und D'Artagnan bald viel zu tun: Über Frankreich braut sich großes Unheil zusammen. Auf Betreiben des machthungrigen Kardinals Richelieu spielt Athos' treulose Ex-Geliebte Milady de Winter dem englischen Erzgegner Herzog von Buckingham die Pläne für Da Vincis sagenumwobene "Kriegsmaschine" in die Hände. Der großspurige Buckingham soll sich im Gefühl der Überlegenheit zu einem Krieg mit Frankreich hinreißen lassen. In der Krise will der Kardinal den jungen König Ludwig XIII. vom Thron stürzen. Die Musketiere müssen handeln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Logan Lerman (D'Artagnan) Matthew Macfadyen (Athos) Milla Jovovich (Milady de Winter) Luke Evans (Aramis) Ray Stevenson (Porthos) Orlando Bloom (Herzog von Buckingham) Christoph Waltz (Kardinal Richelieu) Originaltitel: The Three Musketeers Regie: Paul W.S. Anderson Drehbuch: Alex Litvak, Andrew Davies Kamera: Glen MacPherson Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 12