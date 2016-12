ProSieben 11:50 bis 14:55 Show Galileo Big Pictures - In 50 Bildern um die Welt D 2016 16:9 HDTV Merken Fünf Kontinente, 50 spektakuläre Bilder. Afghanistan, Südasien: Junge, verschleierte Mädchen, die fröhlich Skateboard auf der Straße fahren. Dabei leben sie in einem Land, in dem Frauen weder alleine auf die Straße können, noch in der Öffentlichkeit Freunde treffen dürfen. Wie kam es dazu, dass die Mädchen diesen unglaublichen Schritt wagen und müssen sie jetzt mit Konsequenzen rechnen? Simbabwe, Afrika: 500 Millionen Liter Wasserströme, die in eine 110 Meter tiefe Schlucht strömen: Die Victoria Wasserfälle bieten ein beeindruckendes Bild. Im sogenannten "Devil's Pool" an den Wasserfällen posiert eine junge Frau für ein waghalsiges Foto, das Gesicht zu einem lauten Schrei verzerrt. Fürchtet sie um ihr Leben oder steckt etwas anderes dahinter? Aiman Abdallah zeigt diese und 48 weitere beeindruckende Bilder von den fünf Kontinenten und erzählt die unglaublichen Geschichten dahinter. Aiman Abdallah zeigt 50 beeindruckende Bilder von den fünf Kontinenten und erzählt die unglaublichen Geschichten dahinter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aiman Abdallah Originaltitel: Galileo Big Pictures