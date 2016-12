RTS Deux 07:50 bis 09:25 Trickfilm Die Croods USA 2013 Nach einer Vorlage von John Cleese, Kirk De Micco, Chris Sanders 20 40 60 80 100 Merken Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, les Croods se retrouvent obligés d'entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Uwe Ochsenknecht (Crug) Janin Reinhardt (Eep) Kostja Ullmann (Guy) Arianne Borbach (Ugga) Christian Zeiger (Thunk) Luise Lunow (Gran) Originaltitel: The Croods Regie: Kirk DeMicco, Chris Sanders Drehbuch: Chris Sanders, Kirk DeMicco Kamera: Yong Duk Jhun Musik: Alan Silvestri

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 233 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:15

Seit 86 Min. Tatsächlich... Liebe

Liebesfilm

VOX 08:05 bis 10:50

Seit 78 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 53 Min.