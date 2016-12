Sat.1 23:15 bis 01:40 Actionfilm Shooter USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach Jahren als Scharfschütze hinter den feindlichen Linien lebt der Ex-Marine Bobby Lee Swagger in der friedvollen Einsamkeit der Berge. Nur auf die Bitte des einflussreichen Geheimdienst-Colonel Isaac Johnson lässt er sich überreden, der Regierung seine Expertise bei der Vereitelung eines Anschlags auf den Präsidenten zur Verfügung zu stellen. Zu spät erkennt Swagger, dass man ihm eine tödliche Falle gestellt hat. Nachdem direkt neben dem Präsidenten ein afrikanischer Bischof erschossen wird, will man das Attentat dem Elitesoldaten anhängen und ihn ermorden. Schwer verletzt kann Bobby den Sicherheitskräften und den Killern entkommen. Mit Hilfe des unerfahrenen FBI-Agenten Nick Memphis macht er sich auf die Suche nach den Hintermännern des Komplotts. Es zeigt sich bald, dass die Drahtzieher nicht mit der kaltblütigen Entschlossenheit und Cleverness des Scharfschützen gerechnet haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Wahlberg (Bob Lee Swagger) Michael Peña (Nick Memphis) Danny Glover (Colonel Isaac Johnson) Kate Mara (Sarah Fenn) Elias Koteas (Jack Payne) Rhona Mitra (Alourdes Galindo) Rade Sherbedgia (Michael Sandor) Originaltitel: Shooter Regie: Antoine Fuqua Drehbuch: Jonathan Lemkin Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 18