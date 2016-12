Sat.1 20:15 bis 23:15 SciFi-Film Independence Day USA 1996 2016-12-26 01:40 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein gigantisches UFO kommt der Erde immer näher. US-Präsident Whitmore und das Pentagon stehen der Situation ziemlich ratlos gegenüber - man will erst mal abwarten. Da lösen sich plötzlich kleine Flugkörper vom Mutterschiff und nehmen Kurs auf die Metropolen der Welt. Bald ist allen klar: Die Aliens planen eine Invasion. Als sie mit massiven Feuersalven angreifen, scheint das Schicksal der Erde besiegelt. Am Independence Day rüsten sich die Überlebenden zum Gegenschlag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (Captain Steven Hiller) Bill Pullman (President Thomas J. Whitmore) Jeff Goldblum (David Levinson) Mary McDonnell (Marilyn Whitmore) Judd Hirsch (Julius Levinson) Robert Loggia (General William Grey) Randy Quaid (Russell Casse) Originaltitel: Independence Day Regie: Roland Emmerich Drehbuch: Dean Devlin, Roland Emmerich Kamera: Karl-Walter Lindenlaub Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 12