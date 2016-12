Sat.1 15:30 bis 17:35 Komödie Kevin - Allein zu Haus USA 1990 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Vorbereitungen für den Weihnachtsurlaub sind auch bei Familie McCallister das reinste Chaos. Sohn Kevin platzt bei all der Hektik der Kragen und er wird von seiner Mutter für den Rest des Tages auf den Dachboden verbannt. Dummerweise schläft er ein. Als er wieder aufwacht, sitzt die Familie bereits im Flugzeug nach Paris - ohne Kevin. Seine Freude über die sturmfreie Bude ist nur von kurzer Dauer, denn das Einbrecherpärchen Harry und Marv wittert eine günstige Gelegenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Macaulay Culkin (Kevin McCallister) Joe Pesci (Harry Lime) Daniel Stern (Marv Merchants) John Heard (Peter McCallister) Roberts Blossom (Old Man Marley) Catherine O'Hara (Kate McCallister) Angela Goethals (Linnie McCallister) Originaltitel: Home Alone Regie: Chris Columbus Drehbuch: John J. Hughes Kamera: Julio Macat Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12