Sat.1 11:20 bis 13:35 Actionfilm Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Während des Kalten Kriegs gerät der Abenteurer in die Fängen der Sowjets. Er entkommt knapp und erhält kurz darauf Hinweise auf einen geheimnisvollen Kristallschädel, der in Peru versteckt sein soll. Sofort macht sich der Archäologe auf den Weg. Doch auch der Feind hat ein Auge auf das Artefakt geworfen. Bildergalerie Schauspieler: Harrison Ford (Indiana Jones) Cate Blanchett (Irina Spalko) Karen Allen (Marion Ravenwood) Shia LaBeouf (Mutt Williams) Ray Winstone ('Mac' George Michale) John Hurt (Professor Oxley) Jim Broadbent (Dean Charles Stanforth) Originaltitel: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull Regie: Steven Spielberg Drehbuch: David Koepp Kamera: Janusz Kaminski Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12