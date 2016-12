RTS Deux 11:20 bis 12:40 Trickfilm Merida - Legende der Highlands USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Depuis la nuit des temps, au c?ur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands d'Ecosse, récits de batailles épiques et légendes mythiques se transmettent de génération en génération. Merida, l'impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème? Elle est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant l'arc comme personne, Merida refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère. Dans sa quête de liberté, Merida va involontairement voir se réaliser un v?u bien malheureux et précipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale pour déjouer cette terrible malédiction. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Nora Tschirner (Merida) Bernd Rumpf (Fergus) Monica Bielenstein (Elinor) Originaltitel: Brave Regie: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell Drehbuch: Brenda Chapman, Mark Andrews, Steve Purcell, Irene Mecchi Musik: Patrick Doyle Altersempfehlung: ab 6