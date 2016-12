Niederlande 1 00:25 bis 01:55 Krimi KRO Detectives: Midsomer Murders The flying club GB 2014 HDTV Merken In een meer wordt het lichaam van een piloot gevonden. Het is al snel duidelijk dat hij uit een vliegtuig is gegooid. Hij was een van de eigenaren van Finchmere Airfield. Barnaby en Nelson zoeken de dader in eerste instantie op het vliegveld maar ook de strijders tegen de overlast van het vliegveld zijn verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neil Dudgeon (Inspector Barnaby) Gwilym Lee (Sergeant Charlie Nelson) Tamzin Malleson (Kate Wilding) Chris Nightingale (Bernard King) Oliver Rix (Alex Darnley) Lex Shrapnel (Gavin Hopkirk) Bernhard Cribbins (Duggie Wingate) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Luke Watson Drehbuch: Michael Aitkens Kamera: James Moss Musik: Jim Parker