Niederlande 1 01:10 bis 02:50 Krimi KRO Detectives: Midsomer Murders Wild harvest GB 2013 Nach Motiven von Caroline Graham HDTV De rijke landeigenaar Martin Strickland wordt vermoord in het bos gevonden, vastgeketend aan een boom. Het spoor van de detectives Barnaby en Nelson komt al snel uit bij de tirannieke chef-kok van het plaatselijke sterrenrestaurant waar ook de dochter van de vermoorde Martin werkt. Onderwijzeres Sarah Barnaby is begonnen aan haar zwangerschapsverlof. Schauspieler: Gwilym Lee (DS Charlie Nelson) Fiona Dolman (Sarah Barnaby) Neil Dudgeon (DCI John Barnaby) Tamzin Malleson (Kate Wilding) Arabella Weir (Angela Linklater) Sharon Small (Ruth Cameron) Marc Elliott (Nick Iver) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Renny Rye Drehbuch: Rachel Cuperman, Sally Griffiths, Caroline Graham Musik: Jim Parker