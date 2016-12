RTS Deux 20:00 bis 21:45 Trickfilm Moi, moche et méchant 2 USA 2013 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se consacrer à la paternité et élever Margo, Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario et les Minions, doivent se trouver de nouvelles occupations. Alors qu'il commence à peine à s'adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une organisation ultrasecrète, menant une lutte acharnée contre le Mal à l'échelle planétaire, vient frapper à sa porte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Despicable Me 2 Regie: Chris Renaud, Pierre Coffin Drehbuch: Cinco Paul, Ken Daurio Musik: Pharrell Williams, Heitor Pereira