RTS Deux 18:00 bis 19:30 Sonstiges Les pingouins de Madagascar USA Les aventures complètement délirantes de Skipper, Kowalski, Private et Rico: LES PINGOUINS DE MADAGASCAR! Coproduite par DREAMWORKS et NICKELODEON, la série met en scène les très délurés oiseaux des films MADAGASCAR. Skipper, Kowalski, Rico et P'tit Gars forment le commando d?élite le plus redouté de Central Park. Enfin, ça c?est leur version, parce que pour le commun des mortels c?est avant tout quatre pingouins tout à fait ordinaires et particulièrement mignons! Quoiqu?il en soit, le gang des pingouins règne en maître sur le zoo de Central Park dans lequel ils maintiennent l?ordre pour le bien de la communauté ! Du moins jusqu?à l?arrivée d?un nouveau venu, auto proclamé «roi des lémuriens» et qui compte bien malmener les règles de l?établissement... IL VA Y AVOIR DU SPORT! Originaltitel: The Penguins of Madagascar Regie: Simon J. Smith