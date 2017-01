sixx 22:10 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Die Söhne Afrikas USA 2007 Wieder da Merken Im Kulturcenter von New York findet eine Charity-Party für den Sudan statt, organisiert von Christopher Douglas und seiner Frau Kate, die sich sehr für dieses Land engagieren und auch einen kleinen sudanesischen Jungen adoptiert haben. Dieser verschwindet am Abend der Party spurlos aus dem Haus der Familie Douglas. Jack wird sofort informiert und begibt sich in zu den Douglas', wo er im Keller ein Abhörversteck mit einem Babyphon entdeckt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Brian Bloom (Christopher Douglas) Originaltitel: Without a Trace Regie: John Polson Drehbuch: Hank Steinberg, Byron Balasco, Greg Walker Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12