Niederlande 1 13:50 bis 14:35 Sonstiges Tijd voor MAX ontmoet Charles Aznavour NL 2016 Martine van Os interviewt de Franse zanger in een speciale uitzending. Voorafgaand aan zijn concertreeks ontmoet MAX Charles Aznavour in zijn geboortestad Parijs. Ook op 92-jarige leeftijd treedt Aznavour nog steeds op en betovert hij het publiek met zijn teksten en melodieën. In gesprek met Martine van Os vertelt hij over zijn opvoeding, over de liefdes in zijn leven en over zijn niet aflatende passie voor muziek. Een inspirerend gesprek met een inspirerende man. Moderation: Martine van Os Originaltitel: Tijd voor MAX ontmoet Charles Aznavour