Niederlande 1 14:20 bis 16:15 Sonstiges Bedknobs and Broomsticks USA 1971 HDTV Merken Eglantine Price is niet zo maar een gewone heks. Zij woont in Pepperinge Eyre, snort rond op een door zwavel aangedreven motorfiets, eet wortels en netels, leert het vak per briefwisseling met professor Emelius Brown en droomt ervan de nazi's, die Engeland met een invasie bedreigen, door haar toverkunsten te vernietigen. Dat is echter niet zo eenvoudig als de corresponderende heks had gedacht. De professor moet zijn school sluiten voor het einde van de cursus. Om de bevrijdende toverformule plus toversteen in haar macht te krijgen moet Eglantine heel wat lastige obstakels trotseren. En dan komen er op de koop toe nog een paar kinderen logeren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Eglantine Price) David Tomlinson (Mr. Emelius Browne) Roddy McDowall (Mr. Jelk) Sam Jaffe (Bookman) John Ericson (kolonel Heller) Bruce Forsyth (Swinburne) Cindy O'Callaghan (Carrie Rawlins) Originaltitel: Bedknobs and Broomsticks Regie: Robert Stevenson Drehbuch: Bill Walsh, Don DaGradi, Mary Norton Musik: Irwin Kostal