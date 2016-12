Niederlande 1 13:35 bis 16:35 Sonstiges Around the world in 80 days USA 1956 HDTV Merken Oktober 1872. Phileas Fogg vertrekt uit Londen naar Frankrijk, samen met zijn trouwe knecht Passepartout. Fogg heeft voor £20.000 gewed dat hij een reis rond de wereld kan maken in 80 dagen. Fogg wil eerst naar Parijs en daarna naar Marseille, waar hij wil inschepen voor India. Maar het zit hem al meteen tegen: een sneeuwstorm maakt de spoorweglijn Parijs-Marseille onberijdbaar. Fogg laat zich niet ontmoedigen en stapt in een luchtballon. De wind doet de ballon echter afdrijven naar Afrika ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Niven (Phileas Fogg) Cantinflas (Passepartout) Robert Newton (Inspektor Fix) Shirley MacLaine (Prinzessin Aouda) Trevor Howard (Falletin) Charles Boyer (Monsieur Gasse) Marlene Dietrich (Barbesitzerin) Originaltitel: Around the World in Eighty Days Regie: Michael Anderson, John Farrow Drehbuch: S.J. Perelman, John Farrow, James Poe, Jules Verne Kamera: Lionel Lindon Musik: Victor Young Altersempfehlung: ab 6