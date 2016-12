Niederlande 1 00:50 bis 02:25 Sonstiges KRO Detectives: Midsomer Murders Let us prey GB 2014 HDTV Merken Nelson en Barnaby onderzoeken moord op een jonge vrouw die in de rivier is gevonden bij Midsomer St. Claire. Het is al snel duidelijk dat het Nancy Dewar is, een verpleegster die sinds kort weg is bij haar gewelddadige man en nu samenleefde met kunst historicus Philip Hamilton. Ondertussen is Sarah Barnaby druk met het in orde maken van de babykamer en heeft Charlie een kamer gehuurd bij patholoog-anatoom Kate. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neil Dudgeon (DCI John Barnaby) Gwilym Lee (DS Charlie Nelson) Fiona Dolman (Sarah Barnaby) Tamzin Malleson (Kate Wilding) Rebecca Front (Reverend Martha Hillcott) Paul Copley (Frank Dewar) Andrea Lowe (Ava Gould) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Alex Pillai Drehbuch: Paul Logue, Caroline Graham Musik: Jim Parker