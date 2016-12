Niederlande 1 14:20 bis 16:50 Sonstiges Hello, Dolly! USA 1969 HDTV Merken New York, 1890. De vrolijke Dorothy Levi is een eersteklas koppelaarster. Zelf heeft ze haar zinnen gezet op de rijke maar erg gierige koopman Horace Vandergelder, die in het nabijgelegen Yonkers woont. Vandergelder heeft Levi gevraagd te komen om zijn nichtje Emmengarde voor een misstap te behoeden. Emmengarde wil met de kunstenaar Ambrose Kemper trouwen. Als rechtgeaard koopman heeft Horace alleen maar minachting voor de kunstenaar, want kunst levert geen geld op. Horace staat zelf op het punt naar New York te gaan om Irene Molloy ten huwelijk te vragen. Horace laat zijn twee stuntelige bedienden Cornelius Hackl en Barnaby Tucker achter om op de zaak te passen. Omdat Dorothy zelf de rijke Horace aan de haak wil slaan, zorgt zij ervoor dat Cornelius en Barnaby ook naar de winkel van Irene Molloy gaan, uiteraard zonder dat Horace dit weet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hello, Dolly! Regie: Gene Kelly Altersempfehlung: ab 12