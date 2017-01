sixx 16:30 bis 17:25 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Tod eines Magiers USA 2006 16:9 HDTV Merken Auf einem Jahrmarkt versucht der Geist des Entfesselungskünstlers Edward, der bei einem Trick ums Leben gekommen ist, zu Melinda Kontakt aufzunehmen. Er glaubt, dass sein Bruder Ambrose und seine Freundin Lilia gemeinsam seinen Mord geplant hatten, weil er kurz vor seinem Tod gesehen hatte, wie Lilia in Ambroses Armen lag. Doch Melinda findet heraus, dass diese Verdächtigungen völlig unberechtigt sind und eine ganz andere Person die Schuld an Edwards Tod trägt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Aisha Tyler (Andrea Moreno) Jonathan Firth (Edward Pierce) Orlando Seale (Ambrose Pierce) Alicia Lagano (Lilia) Fay Masterson (Vera) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: James Chressanthis Drehbuch: Emily Fox Kamera: Scott E. Steele Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12