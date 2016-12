sixx 20:15 bis 23:35 Melodram Der Pferdeflüsterer USA 1998 2016-12-30 02:10 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Robert Redford und die junge Scarlett Johansson rühren in dieser großartigen Romanverfilmung zu Tränen: Nach einem schweren Reitunfall sind Grace und ihr Pferd Pilgrim traumatisiert. Mutter Annie sieht nur eine Chance, ihre Tochter und das Pferd zu heilen. Sie machen sich auf den langen Weg nach Montana zum berühmten Pferdeflüsterer Tom Booker. Nur zögerlich lassen sich Grace und Pilgrim auf das Experiment ein, doch Booker ist ein harter Brocken - auch für die verheiratete Annie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (Tom Booker) Kristin Scott Thomas (Annie MacLean) Sam Neill (Robert MacLean) Dianne Wiest (Diane Booker) Scarlett Johansson (Grace MacLean) Chris Cooper (Frank Booker) Cherry Jones (Liz Hammond) Originaltitel: The Horse Whisperer Regie: Robert Redford Drehbuch: Eric Roth, Richard LaGravenese Kamera: Robert Richardson Musik: Thomas Newman, Gwil Owen Altersempfehlung: ab 6