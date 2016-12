sixx 03:15 bis 03:55 Serien Hart of Dixie Der Kuss USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wieder einmal herrscht völliges Gefühlschaos in der gemütlichen Kleinstadt Bluebell: Transy vermutet, dass George Gefühle für Zoe hat. Die junge Ärztin muss sich wiederum eingestehen, dass die Liebe zu George langsam wieder zu wachsen beginnt. Als sich die beiden im Rahmen eines Theaterstücks einen Kuss geben sollen, sorgt das für große Probleme. Unterdessen beschäftigen sich Lemon und Wade mit bodenständigen Angelegenheiten: Sie arbeiten auf die Restauranteröffnung hin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jamie King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Scott Porter (George Tucker) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Mircea Monroe (Tansy Truitt) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Leila Gerstein, Veronica Becker, Sarah Kucserka Musik: Jeremy Adelman