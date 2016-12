sixx 01:45 bis 03:15 Komödie A Smile Like Yours - Kein Lächeln wie Deins USA 1997 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das Ehepaar Danny und Jennifer Robertson hat schon verschiedenste Möglichkeiten ausprobiert, um Nachwuchs zu zeugen - doch bisher sind alle Versuche fehlgeschlagen. Nun setzt Jennifer wieder einmal die Pille ab, ohne jedoch Danny davon zu informieren, und macht einen neuen Versuch in der Zeugungsklinik. Da noch Samenproben von Danny vorrätig sind, erfährt er erst von der ganzen Sache, als Jennifer tatsächlich schwanger wird. Doch jetzt ist er erst mal so richtig verstimmt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Greg Kinnear (Danny Robertson) Lauren Holly (Jennifer Robertson) Joan Cusack (Nancy Tellen) Jay Thomas (Steve) Jill Hennessy (Lindsay Hamilton) France Nuyen (Dr. Chin) Donald Moffat (Dr. Felber) Originaltitel: A Smile Like Yours Regie: Keith Samples Drehbuch: Kevin Meyer, Keith Samples Kamera: Richard Bowen Musik: William Ross Altersempfehlung: ab 12