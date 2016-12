sixx 20:15 bis 22:15 Drama An Deiner Seite USA 1999 2016-12-29 00:10 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bruce Willis und Michelle Pfeiffer versuchen, ihre Ehe zu retten: Ben und Katie sind seit 15 Jahren verheiratet, doch ihrer Beziehung fehlt schon lange das Feuer. Als sich ihre Kinder Erin und Josh über den Sommer ins Ferienlager verabschieden, beschließt das Paar, sich probeweise zu trennen. Beide sind bemüht, in dieser Zeit neue Erfahrungen zu machen und sich auch auf andere Beziehungen einzulassen. Doch so leicht wie Ben und Katie dachten ist das alles nicht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Ben Jordan) Michelle Pfeiffer (Katie Jordan) Tim Matheson (Marty) Rob Reiner (Stan) Rita Wilson (Rachel) Paul Reiser (Dave) Colleen Rennison (Erin Jordan mit 10) Originaltitel: The story of us Regie: Rob Reiner Drehbuch: Alan Zweibel, Jessie Nelson Kamera: Michael Chapman Musik: Eric Clapton, Marc Shaiman Altersempfehlung: ab 12