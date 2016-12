sixx 02:20 bis 03:45 Drama Im Land der Frauen USA 2007 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Jungautor Carter Webb von seiner Model-Freundin verlassen wird, verlegt er seinen Wohnsitz von Los Angeles nach Detroit. Neben der Pflege seiner dementen Großmutter legt er den Fokus darauf, wieder neuen Lebensmut zu fassen. Unterstützung erhält er durch die Bekanntschaft mit seinen Nachbarn: Hausfrau Sarah und ihre Tochter Lucy, die beide auf die ein oder andere Weise Gefallen an Carter gefunden haben, bringen ihn auf völlig neue Gedanken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Brody (Carter Webb) Kristen Stewart (Lucy Hardwicke) Meg Ryan (Sarah Hardwicke) Elena Anaya (Sofia Buñuel) Olympia Dukakis (Phyllis) Makenzie Vega (Paige Hardwicke) Clark Gregg (Nelson Hardwicke) Originaltitel: In the Land of Women Regie: Jonathan Kasdan Drehbuch: Jonathan Kasdan Kamera: Paul Cameron Musik: Stephen Trask Altersempfehlung: ab 12

