sixx 20:15 bis 22:30 Drama Stadt der Engel USA, D 1998 Nach dem Drehbuch von Wim Wenders, Peter Handke und Richard Reitinger 2016-12-28 00:20 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Meg Ryan und Nicolas Cage in einer überirdischen Romanze: Der Schutzengel Seth lernt die Herzchirurgin Maggie Rice kennen, als er bei einer OP Maggies sterbenden Patienten ins Jenseits begleiten will - dabei verliebt er sich in sie. Er sehnt sich nach ihr und der sinnlichen Welt, die ihm als Engel verschlossen bleibt. Also riskiert er es, Maggie sichtbar entgegenzutreten. Auch Maggie verliebt sich in ihn, und plötzlich steht Seth vor einer schweren Entscheidung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Seth) Meg Ryan (Maggie Rice) Dennis Franz (Nathan Messinger) Colm Feore (Jordan) Robin Bartlett (Anne) Joanna Merlin (Teresa) Sarah Dampf (Susan) Originaltitel: City of Angels Regie: Brad Silberling Drehbuch: Dana Stevens Kamera: John Seale Musik: Gabriel Yared Altersempfehlung: ab 12