RTS Un 09:30 bis 09:55 Comedyserie Mr Bean Mr Bean va en ville GB 1991 Stereo Merken Le célèbre comique anglais nous entraîne dans un tourbillon de gags, avec Rowan Atkinson dans le rôle de Mister Bean. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rowan Atkinson (Mr. Bean) Nick Hancock (The Camera Thief) Robin Driscoll (The Police Sergeant) Dursley McLinden (The Shoe Salesman) Matilda Ziegler (The Girlfriend) Alan Shaxon (Eddie Spangle) Julia Howson (Monique) Originaltitel: Mr. Bean Regie: John Birkin, Paul Weiland Drehbuch: Robin Driscoll, Richard Curtis, Robin Driscoll, Richard Curtis, Rowan Atkinson Musik: Howard Goodall

